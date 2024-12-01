İETT Kaptanlarının en özel günlerinden olan Dünya Şoförler Günü, İETT’nin İstanbul genelindeki tüm garajlarında sabah 05:45’de eş zamanlı olarak kutlandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un en zor ve en kıymetli görevlerinden birini yapan İETT kaptanlarının en özel günlerinden olan ‘Dünya Şoförler Günü’, İETT’nin İstanbul genelindeki tüm garajlarında sabah 05.45’de eş zamanlı olarak İETT’nin tüm garajlarında kutlandı.

Kimi zaman karlı kış günlerinde, kimi zaman yazın en sıcak anlarında, bayramlarda insanların birbirine kavuşmasında, bir çocuğun okuluna ulaşmasında, bir annenin hastaneye gitmesinde, her an-her gün emeği olan İETT kaptanlarının bu özel gününde, İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in başkanlığında tüm İETT üst yöneticileri garajlara giderek kaptanların Dünya Şoförler Günü’nü kutladı.

Günün ilk seferi öncesi, sabah 05.45’de gerçekleştirilen programlarda, İETT kaptanlarına, günün anlamına özel olarak birer karanfil ve özel ikramlar takdim edildi.