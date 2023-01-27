İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nun 114’üncü toplantısında, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi için çok heyecanlı olduklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kongreden Türkiye’ye, dünyaya ilham verecek, gelecekte ülkeyi yönetecek olanlara rehberlik edecek kararlar çıkacak” dedi.

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nun 114’üncü toplantısında, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi için çok heyecanlı olduklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kongreden Türkiye’ye, dünyaya ilham verecek, gelecekte ülkeyi yönetecek olanlara rehberlik edecek kararlar çıkacak” dedi.

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nun (İEKKK) 114’üncü toplantısı, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne yönelik çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Tunç Soyer, İktisat Kongresi ile ilgili çok heyecanlı olduklarını söyleyerek “Biz sadece geçmişi değil, iyi tasarlanmış bir geleceği de miras bırakmak istiyoruz. Çünkü hayat o kadar yoğun akıyor ki herkes bugünle çok meşgul. Herkes bugünle ilgili çözüm üretmenin derdinde. Geleceğe dair kafa yoran, fikir ortaya koyan pek yok. Biz İktisat Kongresi’ni bunun için de bir fırsat olarak gördük” diye konuştu.

“Ortak akılla inşa edilen çözümler bırakacağız”

Yapılan bir araştırmada 18-30 yaş arasındaki gençlerin geleceklerine dair hayal kurmaktan vazgeçtiğinin ortaya çıktığını da ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Eğer bir ülkede gençler kendi hayatlarına dair, geleceklerine dair hayal kurmaktan vazgeçmişse bu çok vahim. Savaş sonrası oluşan iklimde ne kadar büyük hayal kırıklığı yaşanıyorsa, bugün de aynısı yaşanıyor. Biz tüm bu çalışmalarla, geleceğe ortak akılla inşa edilmiş çözümler bırakabiliriz diye düşünüyoruz” dedi.

“Heyecanımız boşuna değil”

İnsanlığın gıda, enerji krizi, savaş ve yoksullukla yüz yüze olduğunu söyleyen Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın en köklü medeniyetlerine ev sahipliği yapan bu coğrafyada yaşayan insanlar, bu krizlerin çözümüne dair de dünyaya ilham verebilir diye düşündük. İşin hem yerel hem de evrensel boyutu var. Heyecanımız boşuna değil. İzmir bunu başarıyor. İzmir bu çalışmayla Türkiye’ye, dünyaya ilham verecek. Gelecekte ülkeyi yönetecek olanlara rehberlik edecek bir dizi karar ortaya koyacak.” İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Güven Eken de İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi çalışmalarına yönelik detaylı bir sunum yaptı.

“İzmir’in bizimle olması çok önemli”

İzmir İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu (İZİKAD) Başkanı Betül Sezgin ise İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi çerçevesinde Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) tarafından düzenlenecek “Kadın ve İktisat Kongresi” hakkında bilgi verdi. Sezgin, “Herkes bu kongreye gönül vermiş durumda. Çok ciddi anket çalışmaları yaptık. Ortak hayaller kurmak için geleceğe yönelik konuşmalar yapacağız” dedi. İEKKK Başkanı Mehmet Ali Kasalı da kongreye dair şunları söyledi: “Sizlerin de desteğiyle belki Türkiye’de bir ilki başlatmış olacağız. O nedenle sizin aramızda olmanız çok önemli. İzmir’in bizimle olması çok önemli. Anadolu’dan 55 kadın derneğinin başkanı katılacak. Yola çıkarken bir hayalimiz vardı ama hayalimizin bu kadar güzel bir noktaya geleceğini tahmin etmedik. Bize destek veren Tunç Başkana teşekkür ediyorum.”

İzmir’e demokrasi anıtı

Toplantıda 30 Ekim depremi nedeniyle yıkılan İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının yerine yapılacak Şehir Meclisleri Binası için fikir projesi yarışması yapılacağını ifade eden Başkan Soyer, “Burada sadece meclis ve başkanlık makamı olacak. Biz bunun demokrasi abidesi olarak tasarlanmasını istiyoruz. Meclis toplantılarının olmadığı zaman İzmirliler ziyarete gelsin istiyoruz. O nedenle içerisinde kütüphane, sergi salonları gibi farklı fonksiyonlar da olacak. Ayrıca İzmir’in yeşil dönüşümüne önem verecek şekilde çevreci bir yaklaşımla ele alınacak. Demokrasinin zenginliğinin, erdemlerinin ete kemiğe büründüğü bir bina olsun istiyoruz” diye konuştu.