Denizli’de kanamalı idrar ve ağrı şikayetiyle Özel Egekent Hastanesi’ne müracaat eden 57 yaşındaki hastanın üreterinde tespit edilen 3 santimetrelik tümör, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Taha Numan Yıkılmaz tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla temizlendi.

Denizli’de yaşayan Metin Öğünç, bir süredir devam eden kanamalı idrar ve ağrı şikayetlerinden kurtulabilmek için 1 yıldır gittiği çeşitli sağlık kuruluşlarından sonuç elde edemeyince çareyi Özel Denizli Egekent Hastanesi’ne başvurmakta buldu. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Taha Numan Yıkılmaz tarafından gerçekleştirilen detaylı muayenesinde mesanesi ve idrar kanalında tümörler olduğu tespit edildi. Acil şikayetlerinden kurtarılması için ameliyat edilmesine karar verilen hastanın üreterindeki 3 santimetrelik tümör, Doç. Dr. Taha Numan Yıkılmaz ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla temizlendi.

Şikayetlerini giderilen hastanın sağlıklı bir şekilde taburcu edildiği belirten Doç. Dr. Taha Numan Yıkılmaz, “Metin Bey 3 hafta önce kliniğimize başvurdu. İdrarında kanama ve vücudunun sağ yan tarafında ağrı şikayetiyle geldi. Geldiğinde bir ultrason yaptık ve üreter de 3 santimlik bir tümörel lezyon gördük. Üreter tümörü çok sık gördüğümüz bir şey değil. Ultrasonda bunu gördükten sonra tanıyı doğrulamak hedefiyle endoskopik görüntüleme (sistoskopi) yaptık . Bunu yaptığımızda içeride hem idrar kesesinde farklı tümörler hem de üreterde blok tümör gördük. Mesanedeki bütün tümörleri temizledik. İdrar kanalındaki tümörlerden örnek aldık ve patolojiye gönderdik. Patoloji sonucunda idrar kesesi içindeki tümörler düşük düzeyde geldi ama üreterdeki tümörler yüksek derece geldi. Üreter tümörünün tedavisi agresif seyreder yani tümörü ve çevre dokuyu geniş bir şekilde temizlemek gerekebilir. Çünkü çok sık tekrar eder ve hızlı ilerleyerek vücuda yayılabilir. Bu nedenle böbrek ve idrar kanalını tamamen almamız gerekiyordu” dedi.

“Sağlıklı böbreği korumak için hassas davrandık”

Hastanın sağlığına kavuşabilmesi için idrar kanalını ve sağ böbreğini almak zorunda kaldıklarını kaydeden Doç. Dr. Taha Numan Yıkılmaz, operasyonun detaylarını şu sözlerle paylaştı:

“Metin Beyin kronik böbrek hastalığı var. 1 yıldır dış merkezde ve nefroliz takibinde. Diyalize girmiyor ama diyaliz sınırında böbrek değerleri yüksek seyrediyordu. O yüzden anestezi ve dahiliye doktorumuzla nasıl yol izleyebiliriz diye ufak bir konsey yaptık. Üreter tümörü ileri evre olduğu için böbreği mecburen almak zorundaydık. Çünkü böbreği almadan sadece sağ idrar kanalının alınması daha büyük problemlere yol açabilecekti. O yüzden diğer böbreği koruyarak ilaçlarımızı, anestezimiz ve ameliyatımızı ona göre ayarladık. Sağ böbrek ve sağ idrar kesesinin bir kısmını laparoskopik olarak kapalı yöntemle çıkardık. Ameliyatın üçüncü günü sağlık durumu gayet iyi. Yemeğini yedi ve taburculuğu planlanıyor. Şu anda sadece idrar sondamız var. Sağ böbrek tümörden dolayı tamamen tıkalıydı. Tümörlü Böbreğin alınması ile diğer böbrek daha iyi çalışmaya başladı ve şimdi böbrek tahlillerimiz ve idrar çıkışımız ameliyat öncesine göre daha iyi durumda” dedi.

“Hastalığımı göremediler”

Sağlığına kavuşmasına vesile olan Doç. Dr. Taha Numan Yıkılmaz ve ekibine teşekkür eden hasta Metin Öğünç ise “İdrarda kanamam vardı. Birkaç doktora gittim. Başka bir hastanede check-up yaptırdım ama Taha Beyden başka hastalığımı bilen olmadı. Bu sorunum ilk başta çözülmedi. Check-up da dahi bu hastalığı görmediler. 3 santimlik tümörü nasıl göremediler bilemiyorum. Taha Bey sağ olsun baktı ve kendisi de hastalığımı nasıl görmediklerine şaşırdı. Şu anda iyileştim” diye konuştu.