Böbrekler, vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayan, su dengesini düzenleyen ve önemli hormonların üretimine katkı sağlayan hayati organlar olarak bilindiğini ifade eden Nefroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Burak Canver, böbrek sağlığını korumak içinse özellikle de su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini ve yeterli olup olmadığı veya böbrek sağlığında her şeyin yolunda gittiği ya da gitmediği idrar rengi ve miktarına göre anlaşılabildiğini söyledi.

Vücudun yüzde 60-70’inin sudan oluştuğunu ve organların düzenli çalışması için suya ihtiyacı olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Nefroloji Bölümü Uzm. Dr. Burak Canver, "Vücuda yeterli miktarda sıvı girmediği zaman böbrek fonksiyonları olumsuz etkilenebilir. Susuzluk vücudumuzun büyük kısmını oluşturan suyun yetersiz alımına veya kaybına bağlı olarak gelişir. Su kaybına neden olan başlıca durumlar ishal, kusma, terleme ve çok miktarda idrara çıkmaya yol açan şeker hastalığı gibi hastalıklardır. Su vücudumuzdaki atık maddelerin idrar şeklinde atılmasını sağlar. Su sayesinde damarlar içerisinde besin maddeleri böbreklere ve diğer organlara taşınarak böbreklerimizin de beslenmesi sağlanır. Susuzluk geliştiğinde organların beslenmesinde aksaklıklar ortaya çıkmaya başlar" dedi.

"Az su tüketimi böbrek hasarına neden olabilir"

Su tüketiminin azlığı kalıcı böbrek hasarına neden olabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Burak Canver, "Orta derecede susuzluk geliştiğinde halsizlik hissi oluşur. Ciddi bir susuzluk varsa bu durumda böbrek yetmezliği bulantı kusma ve komaya kadar giden sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle özellikle spor aktivitelerinden önce ve sonra, sıcak ve nemli havalarda ve de ishal gibi sıvı kaybının olduğu durumlarda sıvı tüketimini mutlaka arttırmak gerekir. Susuzlukböbrek taşlarına ve idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. Bu hastalıklar da hızla tedavi edilmediklerinde böbrek yetmezliğine sebebiyet verebilir. Yeterli su tüketimi kristallerin birleşerek taş oluşturmasını engeller; aynı zamanda antibiyotiklerin etkinliğini arttır ve idrar miktarını arttırarak bakterilerin idrar yoluyla atılmalarını sağlar" diye konuştu.

"İdrar rengi sıvı tüketimine dair bilgiyi veriyor"

Yeterince sıvı tüketip tüketilmediğini anlamanın çeşitli yolları olduğunu vurgulayan Uzm. Burak Canver, "Eğer idrar rengi koyu sarı ise bu az miktarda su tüketildiği anlamına gelir. Ancak idrar rengi turuncuya veya kırmızıya yakınsa ya da su tüketiminin artmasıyla idrar renginde değişiklik olmuyorsa bu durumda bir hekime başvurarak idrar testi yaptırmak gerekir. İdrar renginin açık sarı ve suya yakın olması böbrek sağlığının iyi olduğunun da göstergelerinden sayılabilir. Bunun yanında bazı besinler ve ilaçlar idrarın rengini değiştirebilir. Köpüklü çıkan idrar, böbrekte protein kaçağını bildirebilir. Bulanık renkte idrar böbrek taşı belirtisi olabilir. İdrar miktarının az olması da bazı hastalıkları düşündürebilmekle birlikte az su içmekten de kaynaklanabilir. Herkesin su ihtiyacı farklıdır. Su ihtiyacı hava şartlarına, harekete ve eşlik eden hastalıklara göre değişir. Mesela kalp yetmezliği veya siroz gibi hastalıklarda hastalara sıvı kısıtlaması tavsiye edilir. Eşlik eden herhangi bir hastalık yoksa su tüketimini idrar renginiz açık olacak şekilde arttırmak sağlıklı böbrekleri de beraberinde getirir" dedi.