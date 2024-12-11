Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zarife Kerimova, “Kadınlar için hassas bir konu olan idrar kaçırma, doğru yaklaşım ve tedavi yöntemleri ile yönetilebilir” dedi.

Yaygın bir sağlık sorunu olan idrar kaçırmanın nedenlerini, belirtilerini ve etkili tedavi yöntemlerini anlatan Çakmak Erdem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zarife Kerimova, “Kadınlar için hassas bir konu olan idrar kaçırma, doğru yaklaşım ve tedavi yöntemleri ile yönetilebilir” dedi. Rahatsızlığın en yaygın nedenlerinin zayıflamış pelvik taban kasları, hormonal değişiklikler ve doğum sonrası gelişen değişiklikler olduğunu belirten Kerimova özellikle doğum, yaşlanma ve genetik yatkınlıkları idrar kaçırma riskini artıran önemli faktörler arasında sıraladı.

“Belirtiler, idrar kaçırmanın şiddetine ve nedenine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yaygın belirtiler arasında, öksürme, hapşırma veya fiziksel aktiviteler sırasında idrar kaçırma, acil idrar yapma ihtiyacı ve sürekli idrar yolu rahatsızlıkları yer alır” diyen Op. Dr. Zarife Kerimova, “Kadınlar, bu belirtileri fark ettiğinde, rahatsızlığın nedenini ve tedavi seçeneklerini değerlendirmek için bir sağlık uzmanına başvurmalıdır” uyarısında bulundu.

Tedavi süreci farklılık gösterebilir

"Tedavi süreci, idrar kaçırmanın türüne ve şiddetine bağlı olarak farklılık gösterebilir" diyen Op. Dr. Zarife Kerimova, tedavi seçeneklerini ise şu şekilde sıraladı:

“İdrar kaçırmanın ilk aşamalarında, yaşam tarzı değişiklikleri ve pelvik taban egzersizleri (kegel egzersizleri) etkili olabilir. Bu egzersizler, pelvik taban kaslarını güçlendirerek idrar kaçırma sorununu azaltabilir. Ayrıca, sıvı alımını düzenleme, kilo kontrolü ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri de faydalı olabilir.

İdrar kaçırmanın daha ileri aşamalarında, ilaç tedavisi ve hormon tedavileri gerekebilir. Medikal tedaviler, idrar yolu kaslarını ve sinirleri etkileyerek, idrar kaçırma sorununu kontrol altına alabilir. Özellikle menopoz dönemindeki kadınlar için hormon tedavileri, semptomları hafifletebilir. Fiziksel terapi ve biofeedback yöntemleri, pelvik taban kaslarını güçlendirmek ve idrar kaçırmayı yönetmek için kullanılabilir. Bu yöntemler, hastaların kas kontrolünü artırmalarına ve idrar kaçırma sorununu yönetmelerine yardımcı olabilir. Daha ciddi vakalarda, cerrahi müdahale gerekli olabilir."

Op. Dr. Kerimova, cerrahi yöntemlerin idrar kaçırmayı etkili bir şekilde yönetebileceğini belirterek, "Bu yöntemler arasında pelvik destek cerrahisi ve midya sling uygulamaları yer alır. Cerrahi müdahaleler, pelvik tabanın desteklenmesini ve idrar kaçırmanın azaltılmasını hedefler” dedi.

Op. Dr. Zarife Kerimova son olarak şunları kaydetti: “İdrar kaçırma, birçok kadının hayat kalitesini etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Erken teşhis ve uygun tedavi yöntemleri ile bu sorun etkili bir şekilde yönetilebilir. Kadınların bu rahatsızlığı ihmal etmeyip, profesyonel bir sağlık hizmeti alarak uygun tedavi seçeneklerini değerlendirmeleri önemlidir.”