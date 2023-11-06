Yetişkinlerde idrar kaçırmanın, tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ifade eden Fizyomer Terapia Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. R. Berrin Akpınar, tedavide kullanılan manyetik inkontinans tedavi koltuğu hakkında bilgilendirdi.

Halk arasında idrar kaçırma olarak da bilinen ‘üriner inkontinans’ sorununu istem dışı idrar kaçırma veya idrar tutamama olarak tanımlayan Dr. Akpınar, “Bu sosyal ve hijyenik bir problemdir. Yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Kişinin özgüvenini azaltır, seksüel aktiviteden kaçınmasına ve günlük hayatta sorunlar yaşamasına neden olur. Sorunun sıklığı yaşla birlikte artmasına karşın, yaşlanmanın normal bir parçasıdır. Özellikle 30 yaş üstü kadınlarda yüzde 30-40 oranında görülür” dedi.

İdrar kaçırmanın altında yatan nedenler

Yaşlılık, aşırı kilolu olma, şeker hastalığı, fazla ve travmatik doğumlar, sigara kullanımı, kronik akciğer hastalıkları, menopoz sonrası gelişen östrojen eksikliğine bağlı pelvis taban kaslarındaki güç kaybı, kronik kabızlık, geçirilen genitoüriner ameliyatlar gibi nedenlerin idrar kaçırma problemine yol açabileceğini aktaran Dr. Akpınar, “Bunlar haricinde Parkinson hastalığı, alzheimer hastalığı, inme ve multiple skleroz gibi nörolojik rahatsızlıklarda da idrar kaçırma sorunu karşımıza çıkabilir” diye konuştu.

Tedavinin ilk aşamaları

İdrar kaçırma tedavisinde ilk basamağın problemi kötüleştiren faktörlerin azaltılması olduğuna değinen Dr. Berrin Akpınar şunları söyledi:

“Kabızlık, şişmanlık, sigara kullanımı, aşırı sıvı alımının kısıtlanması, kafeinli ve asitli içeceklerin tüketimini azaltmak birçok vakada çok yarar sağlayacaktır. Mesane ve pelvik taban egzersizleri (Kegel egzersizleri) idrar yapmanın geciktirilmesi ve idrarı tutabilme konusunda mesaneyi ve pelvis kaslarını eğitebilme tekniğini içeren egzersizlerdir. Bu önlemlerle tedavi edilemezse ilaç tedavisi veya cerrahi tedavi gündeme gelebilir."

Manyetik inkontinans koltuğu

Günümüzde tedavi imkanlarının gelişmesi ile hafif veya ameliyat olamayacak vakalarda ‘Manyetik İnkontinans Tedavi Koltuğu’ ile problemin oldukça kolay ve etkili tedavisinin mümkün hale geldiğini belirten Dr. Akpınar, yöntem hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Bu cihaz idrar kaçıran hastaların pelvik taban kaslarına aralıklı manyetik akım veren bir tedavi yöntemidir. Aralıklı manyetik alan, koltukta oturan hastanın pelvik taban sinir ve kaslarını hastanın hiçbir efor sarf etmesine gerek kalmadan uyarır. Uygulamanın herhangi bir yan etkisi yoktur. Hastaların soyunmalarına ve pelvik taban kaslarına elektrot yerleştirilmesine gerek olmadan kıyafetleriyle koltukta oturarak oldukça konforlu uygulanan bir tedavi yöntemidir. Her seans 20 dakika sürmektedir. Haftada 3 gün ve 12-15 seans süreyle uygulanmaktadır. Kadın ve erkek idrar kaçırması haricinde kronik pelvik ağrı sendromu, kronik prostatit ve dışkı kaçırmasında da başarı ile kullanılır. "

İdrar kaçırmanın normal yaşamın bir parçası olmadığına dikkat çeken Dr. Berrin Akpınar, "Bu, tedavi edilebilir bir hastalıktır. ‘Manyetik İnkontinans Tedavi Koltuğu’ tedavisi sayesinde bu sorun oldukça yüksek başarı oranları ile tedavi edilebilir. Bu sayede sosyal yaşamda daha özgüvenli olunabilir ve yaşam kalitesi yükseltilebilir" şeklinde konuştu.