Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hastanede tedavi altına alınan İbrahim Tatlıses’i oğlu İdo Tatlıses’te yalnız bırakmadı. İdo Tatlıses, hastaneye gelerek doktorlardan son durumu ile ilgili bilgi aldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hastanede tedavi altına alınan İbrahim Tatlıses’i oğlu İdo Tatlıses’te yalnız bırakmadı. İdo Tatlıses, hastaneye gelerek doktorlardan son durumu ile ilgili bilgi aldı.

Sabah saatlerinde Bodrum-Yalıkavak yolunda trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı araçtan kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan ve ayağında iki kırık olduğu belirtilen İbrahim Tatlıses’i ünlü isimler ziyaret ederken, oğlu İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli ile birlikte hastaneye gelerek babasını ziyaret etti. Hastane doktorlarından babasının son durumu ile ilgili bilgi alan İdo Tatlıses, hastane çıkışında babasının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.