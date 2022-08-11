Yeni Mersin İdman Yurdu, ikinci hazırlık maçında Vanspor Futbol Kulübü’nü 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Yeni Mersin İdman Yurdu Kızılcahamam kampının ikinci hazırlık maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Vanspor FK ile karşılaştı. Kızılcahamam Futbol Sahası’nda oynanan maçta 1-0 geriye düşen Kırmızı Lacivertliler, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Maça etkili başlayan Van ekibi, ilk yarıya hızlı başladı ve maçta üstünlüğü ele geçirdi. Geriye düşen Yeni MİY, eşitliği yakalamak için çok sayıda atak üretse de aradığı golü bulamadı ve ilk yarı 1-0 Vanspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya daha etkili ve istekli başlayan Mersin ekibi, rakip kalede iyice etkisini hissettirdiği dakikalarda Cemil Devrim’in 70.dakikada attığı golle maça dengeyi getirdi. Golden sonra daha istekli oynayan Yeni MİY, bu golden bir dakika sonra Muğdat Çelik’in ortasında kaleciden seken topu boş kaleye gönderen Aslan Gök’ün golüyle 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Yeni Mersin İdman Yurdu sahadan 2-1 galip ayrıldı.