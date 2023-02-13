Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Suriye’de de yıkıma neden olan depremlerin ardından İdlib’teki depremzedeler çadırlarda yaşamaya çalışıyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Suriye’de de yıkıma neden olan depremlerin ardından İdlib’teki depremzedeler çadırlarda yaşamaya çalışıyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Suriye’nin Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus şehirlerinde de hissedilen depremler sonrası arama çalışmaları devam ederken, depremzedeler için çadırlar kuruluyor. Halep ve İdlib’te büyük yıkıma neden olan depremlerde şu ana kadar 718’den fazla binanın tamamen, 4 bin 400’den fazla binanın ise kısmen yıkıldığı bildirildi. Evleri yıkılan çok sayıda depremzede ise parklarda ya okul bahçelerine kurulan çadırlarda yaşamaya başladı.

Yaklaşık 50 binanın yıkıldığı İdlib’in kuzeybatısındaki Harem şehrinde yaşayan Fares Kafarjun, depremzedelerin yetkililer tarafından geçici barınma merkezlerine yönlendirildiğini söyledi. Kendisinin de Kalli kasabasında kurulan geçici barınma merkezine gönderildiğini ifade eden Kafarjun, bu merkezdeki çadırların kanvastan yapıldığını bu nedenle de kendilerini soğuktan yeteri kadar korumadığını belirtti. Yağmur yağdığında durumun daha da kötüleştiğini aktaran Kafarjun özellikle çocukların olumsuz hava şartlarına dayanamadığını sözlerine ekledi. Çadırlarda elektrik de olmadığını söyleyen depremzede bu nedenle çocukların karanlıktan korktuğunu ve uyumakta güçlük çektiğini bildirdi.