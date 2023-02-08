Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Suriye’de de yıkıma neden olan depremlerin ardından İdlib’te başlayan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Suriye’de de yıkıma neden olan depremlerin ardından İdlib’te başlayan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kahramannaraş’ta meydana gelen depremler Suriye’de de yıkıma neden olmuştu. Depremin ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Büyük yıkımın yaşandığı İdlib’te ekipler arama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Zaman zaman kepçelerle arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, sivilleri kurtarmak için zamanla yarışıyor.

İdlib’te yıkım havadan görüntülendi

Depremin en şiddetli şekilde hissedildiği İdlib’te çok sayıda bina yerle bir oldu. Bölge enkaza dönerken İdlib’teki yıkım havadan görüntülendi. Bölgenin büyük bir kısmının yerle bir olduğu görüldü.