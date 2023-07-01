7-10 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek Muğla Büyükşehir Belediyesi 4.İdil Biret Müzik Festivali bu yıl Cumhuriyet’in 100.yılı başlığında gerçekleşecek. Festivalde kariyerlerini yurt dışında devam eden dört genç müzisyen sahne alacak.

İdil Biret adını taşıyan ilk müzik festivali olan ve her yıl büyük ilgi gören festivalde bu yıl kariyerini Almanya’da sürdüren piyanist Nihan Ulutan ve kariyerini Amerika’da sürdüren opera sanatçısı Cumhur Görgün, kariyerine Fransa’da devam eden piyanist Güray Başol ile kariyerine İngiltere’de devam eden piyanist Leyla Cemiloğlu solistliğinde gerçekleşecek. Festival Münif Akalın şefliğinde Muğla Büyükşehir Belediye Orkestrası eşliğinde Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek.

4. Muğla İdil Biret Müzik Festivali açılış konseri kariyerini Almanya’da sürdüren piyanist Nihan Ulutan ve kariyerini Amerika’da sürdüren opera sanatçısı Cumhur Görgün solistliğinde gerçekleşecek. 7 Temmuz Cuma saat 21.00’da başlayacak açılış konserinde Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle 10. yıl marşı, Mozart’ın 20. Piyano konçertosu ile Mozart, Rossini, Bizet ve Saygun’un konser aryalarından seçmeler seslendirilecek.

Festivalin kapanış konseri kariyerine Fransa’da devam eden piyanist Güray Başol ile kariyerine İngiltere’de devam eden piyanist Leyla Cemiloğlu solistliğinde gerçekleşecek. 10 Temmuz Pazartesi saat 21.00’da olacak konserde, Bach’ın Air ve Fa Minor piyano konçertosu, Erkin’in Sinfonietta eseri ve Beethoven’in 3. Piyano konçertosu seslendirilecek.