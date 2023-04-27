Eskişehir’de sevdiği kızla son kez oturduğu bankı evine taşıdığı iddia edilen gençler, durumun aslının farklı olduğunu belirtirken, bankı parka geri götürdüklerinin altını çizdi.

Eskişehir’de ‘sevdiği kızla son kez oturduğu’ iddia edilen bankı parktan eve taşıyan gençler, sosyal medyada gündem oldu. Eve taşınan bankın fotoğrafı sosyal platformlarda binlerce yorum ve beğeni aldı. ‘Aşk acısının böylesi ’dedirttiren görüntülerin sahipleri iki arkadaş Bedirhan M. ve Egemen Ö., iddia üzerine bankı Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi’nde bulunan Bahar Parkı’ndan eve taşıdıklarını, durumun aşk acısıyla ilgisinin olmadığını ifade ettiler. Yaptıklarının yanlış oluğunu fark ettiklerinde, bankı tekrar parka geri götürdüklerini belirten iki arkadaş, tepkilerden ise memnun olduklarını söyledi.