İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF), sanatseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Türk Telekom’un ana sponsorluğunda gerçekleşecek festival, bu yıl 11-15 Haziran tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) beşinci kez kapılarını açacak.

Türk Telekom, Atatürk Kültür Merkezi’nde ileri teknoloji deneyimini kültür-sanatla buluşturmaya devam ediyor. Sanatla teknolojiyi birleştiren etkinliklere verdiği desteği sürdüren Türk Telekom, İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF) ana sponsor olarak katkı sağlıyor. Türkiye’nin kültürel dönüşümüne yön veren öncü festivallerden biri olan IDAF, Mezo organizasyonuyla 11-15 Haziran tarihleri arasında Türk Telekom’un ana sponsorluğunda ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla AKM’de gerçekleşecek.

Yerli ve yabancı pek çok sanatçıyı bir araya getirecek festivalde; paneller, atölyeler ve çocuk tiyatroları, Gastronomi Alanı’nda üç duyuyu birden harekete geçiren sanal deneyimler gibi farklı içerikler yer alacak. Türkiye’de yalnızca dijital sanat eserlerine odaklanan ve düzenli olarak devam eden ilk festival olma özelliğini taşıyan IDAF, bu yıl da uluslararası üne sahip sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapacak. Sanatı teknolojiyle buluşturarak izleyicilere farklı bir deneyim sunmayı amaçlayan festivalin dikkat çeken yeniliklerinden biri ise, konser sunuculuğunu bir robotun üstlenecek olması.

AKM’de festival coşkusu Türk Telekom’la "Bağlanıyor"

Dijital sanatın sınırlarını zorlayan birçok özel deneyime ev sahipliği yapacak olan Türk Telekom, katılımcıların vücut ısı verilerinden yola çıkarak oluşturulan interaktif bir sanat çalışmasına da imza atacak. Her bireyin fiziksel varlığını görsel bir esere dönüştüren bu deneyimde, festival alanına giren ziyaretçilerin ısı haritaları alınarak, kendi termal izlerinin sanatsal yansımasıyla buluşması sağlanacak. "Bağlanıyor" temasıyla gerçekleşecek festivalin açılışında ve AKM dış alanındaki LED ekranda dijital sahne performansları ve DJ performansları sahnelenecek. Ziyaretçilerle sanatçıların buluşma noktası ise Türk Telekom Lounge alanı olacak. Festival süresince Türk Telekom müşterileri için özel küratör eşliğinde geziler düzenlenecek. Üç yıldır festivale sponsor olarak destek veren Türk Telekom, ziyaretçilere robot kafe ile kahve ikramı sunacak. Festival, AKM dış alanında kurulacak Immersive Dome deneyim alanında dijital sanatı çok boyutlu bir şekilde yaşatacak. Küratör seçkilerinden oluşan dijital ve karma eserlerin sergileneceği festival, Türk Telekom ana sponsorluğunda, dijital sanatı herkes için erişilebilir kılma hedefiyle kültür ve teknolojiyi bir araya getirecek.