Aydın’ın Kuşadası ilçesinde içtikleri sigaranın içine esrar koyan 2 şüpheli, jandarmanın dikkatinden kaçamadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi’nde önleyici kolluk devriyesi esnasında jandarma 2 kişiden şüphelendi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Y.D. ve E.A. isimli şüpheli 2 şüphelinin, içtikleri sigaranın içerisine esrar koydukları tespit edildi. Bunun üzerine Y.D. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 8 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.