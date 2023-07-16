Aydın’ın Kuşadası ilçesinde içtikleri sigaranın içine esrar koyan 2 şüpheli, jandarmanın dikkatinden kaçamadı.

Şüphe üzerine durduruldu, silah ele geçirildi Şüphe üzerine durduruldu, silah ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi’nde önleyici kolluk devriyesi esnasında jandarma 2 kişiden şüphelendi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Y.D. ve E.A. isimli şüpheli 2 şüphelinin, içtikleri sigaranın içerisine esrar koydukları tespit edildi. Bunun üzerine Y.D. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 8 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.