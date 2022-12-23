Elazığ’da icra yolu ile evi boşaltılan kiracı, mahalleye gelerek havaya silahla ateş etti. Ev sahibinin de oğlunu darp eden şüpheli, kaçarken silahını olay yerinde düşürdü. Şahsı yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Elazığ’da icra yolu ile evi boşaltılan kiracı, mahalleye gelerek havaya silahla ateş etti. Ev sahibinin de oğlunu darp eden şüpheli, kaçarken silahını olay yerinde düşürdü. Şahsı yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evi icra yolu boşaltılan C.U., mahalleye gelerek ev sahibi ile tartışmaya başladı. Ardından silahla havaya 2 el ateş eden şahıs, ev sahibinin oğlu M.S.’yi de darp etti. Şüpheli, olay yerinden kaçarken silahını da yere düşürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp edilen kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.U.’nun yakalanması için çalışma başlattı.