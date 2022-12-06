Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu ve atık su arıtma tesislerini 24 saat online takip ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu ve atık su arıtma tesislerini 24 saat online takip ediyor.

17 ilçe dahil şehrin tüm içme suyu, yağmur suyu ve arıtma sorunlarının önemli bir kısmını çözüme kavuşturan Samsun Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Su temini, arıtılması ve dağıtılmasında altyapıya büyük yatırım yapan SASKİ, 188 içme suyu deposu, 13 terfi merkezi, 14 atık su terfi ve paket arıtma tesisi inşa etti. Ayrıca kırsal mahallerde 37 adet sondaj ve 20 adet de keson kuyu yapan SASKİ, suyun kaynağı olan Çakmak ve Dereköy Barajlarında da dağıtım şebekesi ağı kurdu.

Tesislerin düzenli ve verimli çalışabilmesi, motor ve pompalarda yaşanabilecek olası arızalara hızlı müdahale edilebilmesi için teknolojinin yeniliklerinden yararlanan Samsun Büyükşehir Belediyesi, SASKİ bünyesinde Scada online takip sistemi kurdu. 263 yatırımı tek bir bilgisayardan online bağlantıyla 7/24 takibe alan belediye, içme ve arıtma suyunun her aşamasını saniye saniye izliyor. SASKİ Genel Müdürü Dr. Bahattin Yanık, terfi merkezlerini, su depolarını, barajlardaki su seviyelerini, tesislerdeki anlık gelişme ve değişimleri, sahadaki motor ve pompalar gibi birçok mekanik donanımın durumunu takip ve uzaktan müdahale etme imkanı veren elektronik otomasyon sistemi Scada’nın, enerji tüketimini de azaltarak tasarruf sağladığını söyledi. Sahadan tüm verileri kayıt altına alan sistem aynı zamanda arıza yaşanan noktaların tespitinde de önemli rol oynuyor. Cep telefonlarına da yüklenen programı kullanan SASKİ yetkilileri, sistem mekanik sorun uyarısı verdiğinde online bağlanıp arızaya anında müdahalede ediyor.

“Sistem başarıyla çalışıyor”

Sistemin başarıyla çalıştığını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Scada ile SASKİ’nin performansında önemli artış yaşandığını belirterek, “SASKİ’nin çalışmalarında büyük kolaylık sağlayacak yeni elektronik Scada sistemi hayata geçti. Bu öyle bir sistem ki, çok önemli. Bir metreküp su eksildiğinde dahi bizi uyarıyor. Daha önce böyle bir takip sistemimiz yoktu. Depoda su bitince 3 gün sonra haberimiz oluyordu. Gidip bakıyoruz ki motor yanmış. Ayrıca kayıp kaçağı önleyecek imkanımız yoktu. Şimdi ise halkımızın hakkına giren veya yeltenenleri de anında bulacak, cezai işlemleri hızlandıracağız. Sistemin devreye girmesiyle kaçak su kullanımıyla mücadelede de önemli mesafe kat ettik” dedi.

Samsun’un suyun temini, arıtılması, dağıtılması ve atık suyun ileri biyolojik arıtmayla denize deşarj edilmesi noktasında en zor ve maliyeti en yüksek şehirler arasında yer aldığının altını çizen Başkan Demir, ayrıca şunları söyledi:

“Coğrafi zorluklar olsa da SASKİ ile birlikte 17 ilçemizle kalkınan Samsun için büyük projelere imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Elimizin değmediği bir yer kalmadı. Şehrimiz için hep daha iyisini ve güzelini yapma heyecanı yaşıyoruz. Atık su arıtma tesislerinden altyapıya, içme suyu depolarının inşasından bakım onarımına, üst yapıdan dere ıslah ve temizlik çalışmalarına, sağlıklı içme suyu temininden yağmur suyu ızgaralarının temizliklerine kadar hizmet sahamız içerisinde yer alan her alanda çalışıyoruz.”