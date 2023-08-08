Bayburt Belediyesinin önemli projelerinden biri olan İçme Suyu Sertlik Giderme Tesisinin yapımı için çalışmalar devam ediyor.

Yaklaşık 220 milyon liraya mal olan tesis tamamlandığında günlük 15 bin metreküp su arıtılarak, yüksek kalitedeki içme suyu musluklardan akacak. Bayburt’un yıllarca süregelen içme suyu problemini çözüme kavuşturma gayreti içerisinde olan Bayburt Belediyesi, Kızıl Elma Projesi olarak gördüğü İçme Suyu Sertlik Giderme Tesisinin yapımına süratle devam ediyor.

Tesiste incelemelerde bulunan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, kısa bir sürede tesisi tamamlayarak, vatandaşın hizmetine sunma gayreti içinde olduklarını belirterek, çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.