Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Milas Türkevleri, Bozalan ve Çökertme mahalleleri için 2022 yılı Aralık ayında başlayan içme suyu hattının 35 bin metrelik hattı tamamlandı.

Çalışmalar çerçevesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından İlbank’tan alınan kredi ile bölgeye 100 ve 400 m3 kapasiteli iki yeni içme suyu deposu yapılacak. Ayrıca 31 bin 149 metre içme suyu şebeke ve isale hattı ile bölge modern içme suyu altyapısına kavuşacak.

35 Milyon TL’ye maliyet ile başlayan çalışmalarda projenin tamamlanması ile birlikte Türkevleri, Bozalan (Siteler Mevkii) ve Çökertme Mahalleleri modern içme suyu hattına kavuşacak. Çalışmalarla birlikte sağlanan ek içme suyu sayesinde 7 bin kişiye kesintisiz içme suyu sağlanacak.