Bayburt Belediyesinin şehrin kızıl elması olarak gördüğü Bayburt Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisinin yer teslimi gerçekleştirildi.

Bayburt Belediyesinin şehrin kızıl elması olarak gördüğü Bayburt Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisinin yer teslimi gerçekleştirildi.

İmza töreni öncesi projenin yapılacağı Gümüşsu köyü yakınlarındaki alanda İller Bankası ve yüklenici firma yetkilileri ile incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci projenin yapım süreci hususunda istişarelerde bulundu. Daha sonra başkanlık makamına geçilerek protokol imzalandı.

Yer teslimi için gerekli protokolün imzalanmasının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Hükmü Pekmezci, tesisin Bayburt için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Projenin Bayburt’ta belediye eli ile şimdiye kadar hayata geçirilen en büyük proje olduğunu belirten Pekmezci, “Proje için en ince teferruatına kadar çalıştık. Bayburt için mutlaka yapılması gereken, şehrimizin kızıl elması niteliğini taşıyan bir çalışma. Yer teslimimizi bugün itibariyle yaptık. İnşallah mümkün olan en kısa sürede tesisimizi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.” dedi.

Bayburt’un güzel temiz bir suyu bulunduğunu ama vatandaşların sertliğinden şikayetçi olduğunu belirten Başkan Pekmezci, “Projenin hayata geçmesiyle hemşehrilerimiz inşallah bu sorundan da kurtulacak. Bizde Bayburt Belediyesi olarak şehrimizin kronikleşmeye yüz tutmuş bir problemini daha çözüme kavuşturmanın huzuru içinde olacağız. Vatandaşlarımız merak etmesinler en büyük sevdaları Bayburt olan bir belediyeleri var.” ifadelerini kullandı.

Projenin hayata geçmesinde emeği olanlara da tek tek teşekkür eden Başkan Pekmezci, “Projemiz için çalışmaya başladıktan sonra bizleri bu yolda yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Bilgin’e, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, Bayburt Valimiz Cüneyt Epcim’e, Milletvekilimiz Fetani Battal’a İller Bankası Genel Müdürümüz Yusuf Büyük’e ve projenin oluşumunda emeği olan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

İmza törenine Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, İller Bankası yetkilileri, teknik ekibi ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.