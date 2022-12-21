Bayburt Belediyesinin Bayburt’un kızıl elması olarak gördüğü Bayburt Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisinin ihalesi İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Bayburt Belediyesinin Bayburt’un kızıl elması olarak gördüğü Bayburt Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisinin ihalesi İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Üç firmanın teklif verdiği ihaleyi Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de yerinde takip etti. İhalenin sonuçlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Pekmezci, ihalenin Bayburt için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Projenin Bayburt’ta belediye eli ile şimdiye kadar hayata geçirilen en büyük proje olduğunu belirten Başkan Pekmezci, “Proje için en ince ayrıntısına kadar çalıştık. Bayburt için mutlaka yapılması gereken, şehrimizin kızıl elması niteliğini taşıyan bir çalışma. Güzel temiz bir suyumuz var ama halkımız sertliğinden muzdaripti projenin hayata geçmesiyle hemşehrilerimiz inşallah bu sorundan da kurtulacak. Bizde Bayburt Belediyesi olarak şehrimizin kronikleşmeye yüz tutmuş bir problemini daha çözüme kavuşturmanın huzuru içinde olacağız. Vatandaşlarımız merak etmesinler en büyük sevdaları Bayburt olan bir belediyeleri var.” dedi.

Projenin hayata geçmesinde emeği olanlara da tek tek teşekkür eden Başkan Pekmezci, “Projemiz için çalışmaya başladıktan sonra bizleri bu yolda yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin’e, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, Bayburt Valimiz Cüneyt Epcim’e, Milletvekilimiz Fetani Battal’a, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük’e ve projenin oluşumunda emeği olan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.