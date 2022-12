Ankara’da Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen lezzet festivalinde 1 metre uzunluğunda cevizli sucuk (orcik) ve içli köfte yeme yarışması renkli anlara sahne oldu. İçli köfte yarışmasında birinci olan vatandaş ise içinden çıkan altının sahibi oldu.

Ankara’da Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen lezzet festivalinde 1 metre uzunluğunda cevizli sucuk (orcik) ve içli köfte yeme yarışması renkli anlara sahne oldu. İçli köfte yarışmasında birinci olan vatandaş ise içinden çıkan altının sahibi oldu.

Elazığ Tanıtım Günleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, Elazığ’ın yöresel lezzetleri başkentlilerin beğenisine sunuldu. Festivalde 1 metre uzunluğunda orcik yeme yarışması renkli anlara sahne olurken, birinci gelene altın verilen içli köfte yeme yarışması da ilgi gördü. Festivale gelenler coğrafi lezzetlerin tadına bakarken, 1 metre uzunluğundaki cevizli sucuğu yemek için 4 yarışmacı kıyasıya yarıştı. Orcik yeme yarışmasında rakiplerini eleyerek erzak ödülünün sahibi olan Sadık Özkan, “Çok mutluyum yarışmaya katıldığım için. Şekerim, hiçbir şeyim yok, sapasağlamım” dedi.

“Taze peynir sadece Elazığ’da bulunuyor”

Lezzet festivaline Elazığ’ın yöresel şekerli peynirli ekmeğini sunmak üzere geldiğini ifade eden pide ustası Ahmet Yılmaz, “Elazığ’ın tarihinden beri kendine has bir lezzetidir. Elazığ’a has ve yöresel olmasının nedeni taze peynirden yapılmasıdır. Taze peynir her şehirde kolay bulunmuyor, sadece Elazığ’da bulunuyor. Peynirli ekmeğin şekerle tatlanmasından oluşan bir lezzet var, künefeyi andırıyor” diye konuştu.

Festivali çok beğendiğini ve yöresel günlere daha çok katılmak istediğini belirten Selma Ural adlı vatandaş, “Henüz yeni geldim, menengiç kahvesi aldım. Şimdi de gün kurusu alıyorum. Mekan daha önceki senelere göre daha güzel olmuş, derli toplu” ifadelerini kullandı.

“Ulusalda bir tanıtımı yok, sadece yerelde”

Turgut Tuncu, yöresel günlerde ürün tanıtımlarının daha fazla yapılması gerektiğini söyleyerek, “Fiyatlar iyi, festival mükemmel. Elazığlıyım, biraz daha Elazığ’ın ürünlerini çok sıkı tanıtmaları lazım, tanıtamıyorlar. Bizim yemek çeşitlerimiz çok fazla ama ulusalda bir tanıtımı yok, sadece yerelde biz bize diyoruz. Bizim yemeğimiz çok ama daha çok Antep yöresi tanınıyor. Bizimki ikinci sırada. 157 tane yemek çeşidimiz var ama kültürümüzü kaybetmişiz gibi geliyor. Festival güzel, ben 32 yıldır buradayım, sürekli gelirim” dedi.

Lezzet festivali 11 Aralık’a kadar Başkent Millet Bahçesi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.