Oyuncu, gazeteci ve yazar İclal Aydın, son eseri ’Salkım Sokak No:3’ ile çıktığı Anadolu turnesinde Mardian Mall AVM’de hayranları ile bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

İclal Aydın, kısa sürede çok satanlar listesine giren son romanı için Mardin’e geldi. Kitabında, okurlarını İzmir’in nostaljik sokaklarında duygusal bir yolculuğa çıkaran İclal Aydın, Mardian Mall AVM’de sevenleriyle buluştu.

“Mardinliler kitap tutkunu olduklarını kanıtladılar”

Mardian Mall Pazarlama Müdürü Dilber Ecevit, "İclal Aydın gibi kıymetli bir yazarı ağırlamak büyük bir onurdu. Katılımcıların yoğun ilgisi, Mardin halkının kitaplara olan tutkusunu bir kez daha kanıtladı" dedi.

“Mardin büyüleyici bir şehir”

İclal Aydın ise, Mardin’in zengin tarihi ve kültürel dokusunun her zaman kendisini büyülediğini söyledi. Aydın, "Burada, okurlarımla yüz yüze tanışmak ve eserim üzerinden sohbet etmek gerçekten eşsiz bir deneyimdi. Bu şehirde kitaplarımla bağ kurmak benim için özel bir anı oluşturdu" şeklinde konuştu.