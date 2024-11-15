Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadeleyi sürdüren İçişleri Bakanlığı, İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen 'Kalkan-29' operasyonunda 242 düzensiz göçmeni yakaladı.ANKARA (İGFA) - İstanbul, Esenyurt ilçesinde düzenlenen “KALKAN-29 ”operasyonu ile 242 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadelenin duraksamadan kararlılıkla devam ettiğinin altını çizen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce Esenyurt genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında park-bahçelerde, oteller ile bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimler yapıldı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1857292420049707260

Bakan Yerlikaya, 370 polis, 93 göç idaresi personeli ve 31 mobil göç noktası aracıyla birlikte eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu şahısların ülkemizde yasal kalış durumları kontrol edildiğini açıklarken, Esenyurt’un çeşitli mahallelerinde konuşlandırılan 31 adet Mobil Göç Noktası Aracıyla 4 bin 765 yabancının kimlik ve parmak izi sorgulamaları yapıldı. 242’sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildiğini duyurdu.

Kalkan-29 Operasyonu kapsamında tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.