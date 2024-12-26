81 ilde jandarma ve polis tarafından yapılan 'Çengel-14' ve 'Çengel-15' operasyonlarında toplamda 136 bin 904 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. 279 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 21 adet yasa dışı sahte alkol imalathanesi ise deşifre edildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte alkol üretenlere ve satanlara karşı 81 ilde gerçekleşen biri Jandarma, diğeri de Emniyet koordinesindeki iki ayrı 'Çengel' operasyonlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen "Çengel-14" operasyonunda 77 bin 495 litre sahte alkol ve etil alkol, 4 bin 679 adet sahte bandrol ele geçirildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, 9 adet yasa dışı sahte alkol imalathanesinin deşifre edildiğini, sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 73 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

81 ilde jandarmamız ve Polisimiz tarafından yapılan “ÇENGEL-14 ve ÇENGEL-15 operasyonlarımızda;

????136 Bin 904 litre Sahte Alkol ve Etil Alkol ele geçirildi.

????279 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

????21 adet yasa dışı sahte alkol imalathanesi deşifre edildi. Toplumumuzun… pic.twitter.com/QmuIDjgIuF — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 26, 2024

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince düzenlenen "Çengel-15" operasyonunda ise 44 bin 796 litre etil alkol, 14 bin 613 litre sahte alkol, 10 bin 391 adet sahte bandrol, 5 bin 347 adet alkol aroması ile çok sayıda boş şişe ve etiket ele geçirildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, 12 adet yasa dışı sahte alkol imalathanesi deşifre edilerek, 206 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Baka Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sahte alkol üreticilerine karşı mücadelelerinde halkımızın desteğine dikkati çekti.

"Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım" diyen Bakan Yerlikaya, "Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taşra birimlerinin de katıldığı polisimizin yaptığı operasyonlarda yapılan değerlendirmede yaklaşık 74 milyon TL’lik vergi kaybının da önüne geçildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.