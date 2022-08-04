Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Çobanpınarı ve Değerli köyü kırsalında temas araması sonucunda; 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet uçaksavar namlusu, 103 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı, 273 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 8 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet ağır makineli tüfek mayonu, 2 adet makineli tüfek mayonu ve 1 adet roketatar gövdesi ele geçirildi.

"ehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay" adı verilen operasyonun ilk gününde Yüksekova’da çok sayıda ağır makineli tüfek mühimmatı ele geçirildiği kaydedildi. Hakkari-Çobanpınar kırsalındaki operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 632 personel 40 operasyonel tim görev aldığı bildirildi.

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