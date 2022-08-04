İçişleri Bakanlığı'nca Hakkari’de 632 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-29 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Operasyonu' başlatıldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Operasyonları'nın 29'uncusunu Hakkari'de başlatıldığını duyurdu.
"ehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay" adı verilen operasyonun ilk gününde Yüksekova’da çok sayıda ağır makineli tüfek mühimmatı ele geçirildiği kaydedildi.
Hakkari-Çobanpınar kırsalındaki operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 632 personel 40 operasyonel tim görev aldığı bildirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Çobanpınarı ve Değerli köyü kırsalında temas araması sonucunda; 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet uçaksavar namlusu, 103 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı, 273 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 8 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet ağır makineli tüfek mayonu, 2 adet makineli tüfek mayonu ve 1 adet roketatar gövdesi ele geçirildi.
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