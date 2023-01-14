Operasyonun ilk gününde; nokta istihbaratına dayalı olarak Diyabakır-Lice ilçesi Akçabudak Mahallesi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde 5 adet sığınak tespit edildi. Sığınaklar içerisinde; 1 adet EYP düzeneği, 1 adet 4’lü pil bloğu, 3 adet tüp, 145 kilogram toz esrar ve 45 kalem yaşamsal malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilerek, barınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 840 personel, 56 operasyonel tim görev alıyor.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır ilinde "Eren Abluka Sonbahar-Kış-21 (Diyarbakır-Lice-Akçabudak) Şehit J. Uzm. Çvş. Mehmet Çelik" operasyonu başlatıldı.

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