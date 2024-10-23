İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramankazan’daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine gerçekleştirilen saldırıda 5 kişinin şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramankazan’daki TUSAŞ tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin Bilkent Şehir Hastanesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, yaptığı açıklamada, 7 hastanın 4’ünü ziyaret ettiklerini ifade ederek, "İkisi bizim polis özel harekattan arkadaşlarımız. 4’ünün de durumu gayet iyi. Hekimlerimiz gayet güzel bakıyor. Öncelikle buradaki başhekimimiz ve tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tekrar rakamları müsaadenizle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar maalesef şehit sayımız 5 oldu. Toplam yaralı sayımız 22. Az önce de ifade ettim, 7 yaralımız burada yatıyor" dedi.

Bir hastanın taburcu olduğunu, 2 kişinin daha taburcu olmak üzere olduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"19 yaralımızın tedavi süreçleri hastanelerde devam ediyor. 6 hastanede 19 yaralımızın tedavileri devam ediyor. 2’si ağır, birisi az önce de ifade ettiğim gibi bu hastanemizde. Birazdan da Etlik Şehir Hastanemize gideceğiz. Bir ağır yaralımız da orada. Her birine geçmiş olsun diyorum. Dua ediyoruz. Rabbim onları ailelerine, teşkilatımıza, aziz milletimize bağışlasın diyoruz. Hekimlerimize başından beri büyük bir hassasiyet gösteren valimize ve İl Sağlık Müdürümüze ben teşekkür ediyorum."

"Terörün bir insanlık suçu olduğunu her fırsatta söylüyoruz"

Yerlikaya, TUSAŞ’ın önünde yaptıkları açıklamada biri kadın, biri erkek olmak üzere 2 teröristin ölü olarak ele geçirdiğini ifade ettiklerini söyleyerek, "Kimlik çalışmaları, parmak iziyle ilgili tespit süreci devam ediyor. Bunlar belli olur olmaz kimliklerini ve hangi terör hükmünün yaptığı, bununla ilgili bilgileri vereceğiz. Ama şunu söyleyeyim ben, Savunma Bakanımızın açıklamalarını da işittik. Çünkü biz başından beri bu eylemin oluş stili, oradaki izlemiş olduğumuz görüntülerden de büyük ihtimalle PKK’nın yaptığıyla ilgili. Değerlendirmemiz bu. Ama kimlik tespitlerinin ve diğer delillerin netleşmesiyle birlikte bunları tekrar sizlerle paylaşacağız. Alçak hain terör örgütüne lanet diyoruz. Terörün bir insanlık suçu olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye idealiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz terörün nefesini kesmek, onların en sonuncusunu da etkisiz hale getirmekle kararlı olduğumuzu bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Ankara’mıza, bütün aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Tekrar tedavi sürecindeki olan bütün yararlarımıza da Cenabı Allah’tan acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun diyorum. Ruhları şad olsun diyorum. Tüm yakınlarına, teşkilatına, çalışanlarına, mesai arkadaşlarına ve aziz milletimize de baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.