İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selden zarar gören yerlerde incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak’ın Ereğli ilçesine geldi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak’a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çalışmalarının ardından Ereğli’ye geldi. Bakan Yerlikaya’yı burada Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu, Saffet Bozkurt, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Akca, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, AFAD Başkanı Yunus Sezer, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, eski AK Parti Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ile birlikte kalabalık topluluk karşıladı.

İlk olarak selden zarar gören ilçenin Topçalı Mahallesi’ni ziyaret eden Bakan Yerlikaya burada mahalle muhtarından bilgi aldı. Ardından vatandaşların sorunlarını dinleyen Bakan Yerlikaya, tek tek not aldı. Yerlikaya devletin her konuda vatandaşlarının yanında olduğunu, diğer bölgelerde olduğu gibi Ereğli’deki yaraların da kısa zamanda sarılacağını ve herkese tek tek yardım edileceğini söyledi. Yerlikaya daha sonra Hamzafakılı Mahallesin’de ve Yaraşlıyörük köyünde incelemelerde bulunmak üzere mahalleden ayrıldı.