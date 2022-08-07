Bolu’nun Gerede ilçesinde 71. Esentepe yağlı Güreşleri’ni izleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Allah şahittir, biz de şahidiz, bugün hak tarafının başpehlivanı Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

Bolu’nun Gerede ilçesinde 71. Esentepe yağlı Güreşleri’ni izleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Allah şahittir, biz de şahidiz, bugün hak tarafının başpehlivanı Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

Bolu’nun Gerede ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Esentepe Yağlı Güreşleri’nin 71’incisi düzenlendi. Güreşlere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti milletvekilleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Güreşlerin açılışında konuşma yapan İçişleri Bakanı Soylu, “Bu güzel günün herkese, ülkeye, Gerede’ye hayırlı olmasını diliyorum. Burada bir güreş var doğru ama dünyada da bir güreş var. Dünyadaki güreş hak ile batılın güreşidir. Allah şahittir, biz de şahidiz. Bugün hak tarafının başpehlivanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Allah bizi milletimize, geçmişimize, fedayı can ederek ülkemizin özgürlüğü, namusu, Ezan-ı Muhammediye’yi, ay yıldızlı bayrağımızı bizle buluşturmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan şehitlerimize ve gazilerimize mahcup etmesin. Allah bize bu emaneti bırakan Ramazan dedeye, bu coğrafyanın erenlerine ve büyüklerimize mahcup etmesin. Allah bizi size mahcup etmesin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından başpehlivanların kura çekimini yapan Süleyman Soylu, ağalık ihalesinin ardından Gerede’den ayrıldı.