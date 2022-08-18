18.00 Muhtarlar ve Sivil Toplum kuruluşları ile buluşma (Yer: Yenişehir Parkı)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt’a geliyor. Bayburt’a gelecek olan Bakan Soylu, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdikten sonra sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelecek.

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