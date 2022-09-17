Edirne’de Eski Cami kavşağındaki yaya geçidinde gerçekleştirilen ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ etkinliğine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çocuklara yaya geçitti hakkında bilgi verdi.

Edirne’de Eski Cami kavşağındaki yaya geçidinde gerçekleştirilen ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ etkinliğine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çocuklara yaya geçitti hakkında bilgi verdi.

Edirne’de bir dizi ziyaretlerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eski Cami kavşağında gerçekleştirilen ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ etkinliğine katıldı.

Soylu çocuklara yaya geçittinden geçerken nelere dikkat etmesi konusunda bilgilendirdi. Daha sonra çocuklarla birlikte yaya çizgisini kırmızıya boyadı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde hayata geçirilen ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ Projesi Edirne’de de başarıyla uygulanıyor.

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen proje çerçevesinde ışıksız yaya geçitlerindeki orta şeritler sembolik olarak kırmızıya boyanmış ve sürücülere ’’Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir’’ mesajı verilmişti. Trafik kurallarının içselleştirilmesi ve kurallara uyulması açısından oldukça önem taşıyan ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ Projesi hem yayalar hem de sürücüler açısından hayatı kolaylaştırıyor.