İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Türkiye-İran sınırında yapımı devam eden güvenlik duvarı çalışmalarını inceledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Türkiye-İran sınırında yapımı devam eden güvenlik duvarı çalışmalarını inceledi.

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Varhelyi ve Meyer-Landrut ile Van’a gelen Bakan Soylu, Ferit Melen Havalimanında Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Helikopterle Özalp, Çaldıran-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarı, hendek ve güvenlik yolunu, başarılı operasyonlarla terörden arındırılan Tendürek Dağı bölgesini inceleyen Soylu, çalışmalar hakkında Vali Balcı, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve firma yetkililerinden bilgi aldı. Daha sonra beraberindekilerle Kurudere Üs Bölgesi’ni ziyaret eden Soylu, askerlerle bir araya geldi, sınır hattında görev yapan keşif ve gözetleme araçları hakkında bilgi aldı, elektrooptik sistemleri inceledi. Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı’na geçen Soylu, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kaymakam Yunus Ataman ve yetkililerle görüştü, İranlı asker ve turistlerle sohbet etti.