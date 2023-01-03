İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla terörle mücadelede 2022 yılının verilerini paylaştı. Bakan Soylu, “Terörle mücadelemiz aman vermeden, temizleye temizleye devam. Allah’ın izniyle Cumhuriyet’imizin 100. yılında, sınırlarımız içerisinde dağlarda bir tek terörist kalmayacak. Terörle mücadelede 2022 yılında” ifadelerine yer verdi.

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