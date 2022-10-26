İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gaziantep’te düzenlenen “En iyi narkotik polisi anne projesi” çerçevesinde düzenlenen programa katıldı. “Okulların önünde uyuşturucu satanları görürseniz ayaklarını kırın dediğimde bana kızıyorlar" ifadelerini kullanan Bakan Soylu, "Tedbirler sayesinde uyuşturucu ticareti düştü, biz sonuç alıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gaziantep’te düzenlenen “En iyi narkotik polisi anne projesi” çerçevesinde düzenlenen programa katıldı. “Okulların önünde uyuşturucu satanları görürseniz ayaklarını kırın dediğimde bana kızıyorlar" ifadelerini kullanan Bakan Soylu, "Tedbirler sayesinde uyuşturucu ticareti düştü, biz sonuç alıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gaziantep’te düzenlenen ‘En iyi narkotik Polisi anne projesi’ programda konuştu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya başarılı çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek, Kent güvenliğinin çok önemli olduğunu vurguladı. Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu cesaretinden dolayı kutlayarak şehrin güvenlik sorunlarının milimize edildiğini ifade etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, yoğun programlarına rağmen Gaziantep’e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür ederek, içişleri Bakanlığının kararlarını kentte uyguladıklarını belirtti.

“Avrupa’da uyuşturucu serbest bırakılıyor”

Avrupa’da uyuşturucunun yasallaştığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “En iyi narkotik polisi anne projesi çerçevesinde Bugün sizlerle bir araya gelmeyi arzu ettik. Katılımlarınız için hepinize teşekkür derim. Diyarbakır’da PKK’ya karşı en güçlü ses Hacire anayla başladı. Bugün 4. yıl anneler her yerde eylem yapıp evlatlarını alıyorlar. Annenin gücü ve inadı başkadır. Allah kimseye evlat derdi vermesin. Bugün karşımızda bütün evlatları tehdit eden bir uyuşturucu belası var. Kimya ve lojistik geliştikçe çeşitliliği ve hareketliliği arttı. Bir çok bölgeden başka yerlere sevkiyatlar oluyor. Bu illegal yapılara para lazım. Terör örgütüne para lazım gözü doymayan ülkeler rahat etsinler diye birçok bölgeyi karıştırıyor. Ama bu zehir onları da vurur. ABD’de bir kasabayı tamamen uyuşturucu kullanıcılarına terk etmiş. Almanya’da bir yasa teklifi veriyor. Esrarı serbest bırakacaklar. Esrarı evlerinde üretebilecekler. Bunlar kafayı yemişler. Şırınga devlet desteğiyle uyuşturucu bağımlılarına bedava veriliyor. Avrupa’da narko shoplar var. Narko kafeler var. Avrupa’da uyuşturucu normalleşiyor. Destek verdikleri terör örgütleri uyuşturucu ağı şimdi kendilerini vuruyor. Güney Amerika’dan kokain Avrupa’ya gidiyor. ABD, Irak’a kaos getirdi. Sonra Afganistan barış getireceğim dedi. 17 bin hektar afyon üretimi ABD gelince 300 bin hektara çıktı” dedi.

“Uyuşturucu satanların ayaklarını kırın dedik sonuç alıyoruz”

Okul önlerinde uyuşturucu satanların ayaklarını kırın dediğimizde birilerinin kendilerine kızdığını ama sayede uyuşturucu satıcılarının oranının azaldığını ifade eden Bakan Soylu, “Teröriste hangi muameleyi yapıyorsak uyuşturucu tüccarlarına da aynı muameleyi yapıyoruz. 2021 yılında 22 ton eroin yakalandı. Gümrükte yakalananlarla beraber 25 26 tona kadar çıktı. Eskiden doğudan Türkiye’ye uyuşturucu girerdi. Cumhurbaşkanımız öyle bir irade ortaya koydu ki, sınırda ve yapılan çalışmalarla şimdi uyuşturucunun yüzde 74’ünü Ağrı, Van ve Hakkari’de yakalıyoruz. Şimdi Akdeniz hattından Avrupa’ya geçirmeye çalışıyorlar. Şimdi metamfetamin ile karşı karşıyayız. Okulların önünde uyuşturucu satanları görürseniz ayaklarını kırın dediğimde bana kızıyorlar. Uyuşturucu kullanan ne büyük hastalıkla karşı karşıya ise aileleri de büyük problem yaşıyorlar. Biz bu ailelere sırtımızı mı dönecektik. Ama bunu anlamayanlar o evladın derdini anlamayanlar bu adam bu lafları niçin ediyor derler. Bunu yine söylüyorum uyuşturucuyu okul önlerinde kim satıyorsa ayaklarını kırsınlar kırsınlar. Bu tedbirler sayesinde uyuşturucu ticareti düştü. Biz sonuç alıyoruz. Üzerinde bir gram dahi yakalasak gözaltı yaparak işlem yapıyoruz. Sadece kolluk kuvveti yetmez işte bunun için bu uygulamaları yapıyoruz. Uyuşturucu kullananların yüzde 79’u arkadaş eş dosttan alışıyor. Eğer biz annelere evlatların tavırlarını anlatabilirsek sonuç alabiliriz. İşte bunun için bu projeyi yaptık. 1 milyon 90 bin anneye ulaştık. Aileler bu illet karşısında yalnız değildir. Lütfen uyuşturucu kullanan ve satanı görünce ihbar edin. Göreve gelmeden önce cezaevinde 36 bin kişi varken göreve geldikten sonra 117 bin uyuşturucu satıcısı cezaevinde mücadelemiz devam edecek. Biz onları yakaladıkça zehir yaymalarını engelliyoruz. 86 bin metruk bina yıktık. Çünkü uyuşturucu merkezi haline geliyor. Parklarda da uyuşturucu kullanılıyor. Onları da ışıklandırıyoruz” şeklinde konuştu.

“Kadına şiddet sözleşmeyle ilgili değil”

İstanbul Sözleşmesinin kaldırılmasının ardından bazı çevrelerin kadın cinayetlerinin artacağı görüşünün doğru olmadığını söyleyen Bakan Soylu, “390 milyon kök kenevir yakaladık. Lice ve Bingöl’de bu para olarak PKK’ya gidiyordu. Bununla 287 milyar lira gelirlerinin önüne geçtik. Kadına şiddette de aynı şekilde mücadele ediyoruz. Ciddi çalışma yapıyoruz. Sadece tedbir yetmiyor. Erkeklerinde bilgilendirilmesi gerekiyor. Kadına el kalkamaz eğitimi veriyoruz. KADES programı ile tuşa bastığınızda 4-5 dakikada polis geliyor. Sıkıntılı çiftlerin ayaklarını elektronik cihaz yerleştiriyoruz. İstanbul sözleşmesi kaldırıldığında cinayet artacak dediler bu işin sözleşmeyle ilgisi yok. Azalış var şuanda. Biz bu işin üstesinden geleceğiz. Ciddi çalışmalarımız var” diye konuştu.

Programa katılan vatandaşlara uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele sunumları yapıldı.