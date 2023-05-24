İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye’nin Cerablus ilçesinde inşa edilecek kalıcı konutlara öncelikli olarak Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacıların yerleştirileceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye’nin Cerablus ilçesinde "Güvenli Gönüllü Onurlu Geri Dönüş Projesi" çerçevesinde "Çok Katlı Konut Yapımı Temel Atma" törenine katıldı. Töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Katar’ın projedeki katkısının çok büyük olduğunu belirterek, “Katar Devlet Başkanı El Tamim ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, dünyanın en önemli meselelerinden, dünyanın çaresiz kaldığı meselelerinden bir tanesinde büyük bir adım atmaktadırlar. Bugün söylenen sözlerin yapıldığı zamanlara şahit oluyoruz. Bu bölgenin güvenli hale getirilmesi için çok bedeller ödendi. Artık bu bölgeye geri dönüşlerin olması sağlanacak. Katar ile yapılan bu işbirliği, bu bölgede kanayan yarayı durduracaktır. İnsanlara yeni bir umut çerçevesi oluşturulmaktadır” dedi.

“Bölgede tam 240 bin konut yapılacak”

Geri dönüş yapan Suriyelilerin bölgedeki birçok imkandan yararlanabileceğini kaydeden Bakan Soylu, "Bu bölgede tam 240 bin konut yapılacak. 9 ayrı bölge ve Resulayn, Tel Abyab, Cerablus ve El Bab bölgelerinde yapılacak konutlar 60, 80 ve 100 metrekare olacak. Türkiye’de yaşayan 3 milyon 381 bin Suriyeli buraya onurlu, güvenli ve gönüllü geri dönüşü yaptıkları andan itibaren buradaki konutlarda oturabilecekler. Buradaki iş fırsatlarından yararlanabilecekler. Eğitim imkanlarından da istifade edebilecekler. Bir yıldır bu proje üzerinde çalışılıyor. Bu proje inşallah 3 sene içerisinde tamamlanacaktır. 5 binlik ilk etabının atıldığı bu temel, yıl sonu itibarıyla tamamlanacaktır” ifadelerini kullandı.

"Kalıcı konutlara önce Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar yerleşecek”

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, “Buradaki konutlara öncelikli olarak Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacılar yerleşecek. Türkiye’deki Suriyeli kardeşlerimiz onurlu, gönüllü ve güvenli geri dönüşlerinde buraya yerleştirilecekler. Bugüne kadar 554 bin gönüllü dönüş sağlandığı. Şu anda bu projeyle ilgili bir yıldır yaptığımız çalışmalarda, gönüllü ve onurlu bu güvenli alana geri dönüş konusunda ciddi talep söz konusu” dedi.