İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin’in Artuklu ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Bakan Soylu, "Dava arkadaşlarımızla bu yolculuğa çıkıyoruz. Cumhur İttifakı’yla beraber bu yolculuğa çıkıyoruz. Kıymetli dava arkadaşlarım, hemşehrilerim; bu ülke bundan 20 yıl önce üç ay ötesini göremeyen bir ülkeydi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin’in Artuklu ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Bakan Soylu, "Dava arkadaşlarımızla bu yolculuğa çıkıyoruz. Cumhur İttifakı’yla beraber bu yolculuğa çıkıyoruz. Kıymetli dava arkadaşlarım, hemşehrilerim; bu ülke bundan 20 yıl önce üç ay ötesini göremeyen bir ülkeydi" dedi.

Artuklu ilçesinde AK Parti İl Başkanlığı önünde vatandaşlara hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün ilçeleri dolaştığını, yarın Mardin’de öyle bir güçlü topluluk olacağını, herkesin milletiyle, kendisiyle, davasıyla sözleşme yapmış olduğunu ve on binlerin dünyaya haykıracağını söyledi. Parmak sallanacak bir Türkiye olmadığını vurgulayan Bakan Soylu, "Biz, başka bir yolculuğa çıkıyoruz. Ve bu tabelanın önünde bu yolculuğa çıkıyoruz. Dava arkadaşlarımızla bu yolculuğa çıkıyoruz. Cumhur İttifakı’yla beraber bu yolculuğa çıkıyoruz. Kıymetli dava arkadaşlarım, hemşehrilerim; bu ülke bundan 20 yıl önce üç ay ötesini göremeyen bir ülkeydi" dedi.

Bakan Soylu, "İlkokulda, ortaokulda lise veya üniversitede hep duyduk. Batı’yı büyütürlerdi. Derlerdi ki; onlar 5 yılın, 10 yılın, 50 yılın, 100 yılı hesap ediyorlar. Onlar büyük ülkeler, büyük planlar yapıyorlar. Bizim 50 yıl sonra ne olacağımızı bile biliyorlar. Biz, onlarla nasıl başa çıkarız. 3 ay önünü göremeyen Türkiye, ilk önce Recep Tayyip Erdoğan’la 2002’den 2023’e 23 yıllık bir plan çizdik. Sonra 2053’ü koydu, 50 yıllık plan. Sonra 2071’de 70 yıllık bir plan. Bütün olanlara rağmen, Amerika’nın tezgahına rağmen döndü. Şimdi cumhuriyetin birinci asrı biterken Türkiye Yüzyılı, 100 yıllık bir plan dediği, ilk kez 300 yılda bir fırsat yakaladık" diye konuştu.

"Batı’yı ilk kez lidersiz, vizyonsuz yakaladık"

"İlk kez Batı’yı lidersiz ve vizyonsuz yakaladık" diyen Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk kez yüzyıl önümüzü geldi. Özenilen Batı’yı, bu kış soğuktan titrerken yakaladık. İlk kez İki dörtgen içerisinde Batı’yı yakaladık. Türkiye’ye gelişemezmiş, Türkiye’den bir şey istemezlermiş. Gıda krizine düşünce tahıl koridorunu aşmak için geldiler. Şimdi enerji koridoru yeni olsun diye üşümeyelim, fabrikalarımızı çalıştıralım. Kışın sıcak olalım diye Tayyip Erdoğan’ın kapısını çalıyorlar. Sorumluluğumuz çoktur. Biz, çünkü alelade bir millet değiliz. Biz alelade bir ülke değiliz. Biz alelade bir devlet değiliz.”

“Yarın on binler dünyaya haykıracak”

"Büyük bir iddianın, büyük bir hedefin, büyük bir idealin adidir. Bunu da Tayyip Erdoğan’la birlikte başaracağız" ifadelerinde bulunan Bakan Soylu, "Gençlerimize ve gelecek nesillerimize güçlü bir Türkiye bırakıyoruz. 20. yüzyılın altyapısının eksiklerini tamamlamış bir Türkiye’ye bırakıyoruz. 21. yüzyılın altyapısını yapmış bir Türkiye’ye bırakıyoruz. Onlar bütün dünyaya evet ben bu ülkenin vatandaştayım dediği zaman herkesin önünde saygıyla eğildiği bir Türkiye’yi hep beraber oluşturuyoruz. Çalıştık, çabaladık, gayret gösterdik. Bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bana diyorlar ki, çok çalışıyorsunuz. Bir inancım var oda şudur, ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak Tayyip Erdoğan fırsatını kaçırmak istemiyorum. Onun için çok çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını vermişler kibirden başka bir şeyi yok"

Birisine büyükşehir başkanlığı verildiğini bir tane eseri söylenilmediğini dile getiren Bakan Soylu, "Birisine de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını vermişler kibirden başka bir şeyi yok. Kibri kadar hizmet yapmış olsaydı İstanbul hizmetlerle dolardı. Bir tane eseri yok ama kendisini Tayyip Erdoğan’la kıyaslıyor. Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul tarihinin en başarılı belediye başkanıydı, kıyaslayanda tarihinin en başarısız belediye başkanıdır. Bir diğerine de 3 tane koyun versen onları kaybeder bir daha da bulamaz. Onun kaybetmeyeceği bir tek yer Ankara’da ki büyükelçiliklerin adresini kaybetmez çünkü avcuna yazmıştır" dedi.

Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben bugün ilçeleri dolaştım, yarın Mardin’de öyle bir güçlü topluluk olacak ki, herkes boş laf etmiş, ilçeleri dolaşmama gerek yokmuş. Herkes milletiyle, kendisiyle, davasıyla sözleşme yapmış, yarın on binler dünyaya haykıracak. Bu ülkede çok sıkıntılar çektik. Bu ülkede başbakan idam ettiler. Bunu yapan Amerika’dır. Bir de dediler ki, ’eğer siz bu millete hizmet eder, bu milleti ezanla birleştirirseniz, eğer bu milleti değerleriyle bir araya getirirseniz sizi böyle yaparız.’ Bizi böyle korkutmak istediler, korkmadık, korkmayacağız da. Bu topraklar bizim, bu topraklar hepimizin. Bizi bu topraklarda kimse korkutamayacak.”