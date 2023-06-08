Siirt’in Pervari ilçesi Doğan Köyü, Aşağı Karamık Mahallesi Sabandemiri T. bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, “Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan’a Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun” açıklamasında bulundu.

Olay, Siirt’in Pervari ilçesi Doğan Köyü, Aşağı Karamık Mahallesi Sabandemiri T. bölgesinde yaşandı. Güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan (33) şehit oldu. Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyonlar sürdürülüyor.