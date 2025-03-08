İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’a geldi.

Bakan Yerlikaya’nın il ziyareti Kars Valiliği’ne oldu. Yerlikaya, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Vali Ziya Polat’tan Kars ile ilgili brifing aldı.

Bakan Yerlikaya, daha sonra esnaf ziyareti yaptı. Yerlikaya’nın bir esnafa, ‘balkından neden bakıyorsun’ diyerek elinden tutup çekmesi ise kameralara yansıdı. Esnafla bir süre sohbet eden Yerlikaya, daha sonra sırasıyla Kars Belediye Başkanlığını ve son olarak AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son olarak Asayiş Toplantısı’na katıldı. Toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.