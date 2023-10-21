İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Avcılar’da 20 Ekim’de yapılan operasyonlarda toplam 395 kilo 550 gram uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar’da uyuşturucu ticareti yapanlara ait olduğu belirlenen depoya operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait bir depoda ve 3 araçta yapılan aramalarda 395 kilo 550 gram uyuşturucu madde ve skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.