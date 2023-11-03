Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Balıkesir’e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Vali İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti. Balıkesir sokaklarına inen Turan, esnafla bir araya geldi.

Vali Ustaoğlu, valiliğe gelişlerinde şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Turan’a ziyaret anısına hediye takdim etti. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Valilik ziyaretinin ardından Balıkesir’in yerel işletmesini ziyaret etti. Ziyaretinde çarşı esnafı ve vatandaşlarla selamlaşarak sohbet eden Turan, vatandaşların taleplerini dinleyip esnafa hayırlı işler diledi.

Bakan Yardımcısı Turan’a, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve AK Parti Balıkesir Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi eşlik etti.