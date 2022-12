İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerle bir araya gelerek yeni yılını kutladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerle bir araya gelerek yeni yılını kutladı.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi bin 215’inci gününde de devam ediyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Vali Ali İhsan Su, ailelerle bir araya gelerek yeni yılı kutladı.

“2023 yılında tek terörist kalmayacak”

Bakan Yardımcısı Ersoy, 2023 yılı ailelerin, milletin, mahsum gözü yaşlı mazlumların coğrafyası için hayırlı olmasını temenni ederek 2023 yılında tek terörist kalmayacağını belirtti. Ersoy, “Burada evlatları, herkesin huzuru, kardeşliği için çok onurlu, gururlu ve yürekli mücadele veren tam bin 215 gündür kutsal mücadeleyi yürüten 349 ailemizi temsilen burada bulunan ailelerimizle beraberiz. Her vesileyle onları ziyaret etmeye ailelerin bu mücadelede güç ve ilham verdiğini hatırlatmaya çalışıyoruz. Bugün ki vesilemiz yeni yılda ailelerimizle kavuşacakları evlatlarıyla birlikte nice mutlu, huzurlu yıllar dilemek ve bu özel günde onları unutmadığımızı onlarla beraber olduğumuzu hissettirmek için ziyaret ettik. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bugün onlarla beraber olmayı çok arzu etti ama Ankara’daki yoğun programları nedeniyle beni görevlendirdi. Devletimizin Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bütün kurum ve kuruluşlarıyla son derece koordineli organize bir şekilde sınırlarımızın içinde ve dışında yürüttüğü mücadelelerle 2023 yılında dağlarımızda tek bir terörist kalmayacak ve hiçbir anne ve babamızı evlatlarından ayıramayacaklar. Ülkemize yaşattıkları bunca acıya, bölge halkımızın 40 yıla yakındır yaşadıkları acılara son vermeyi, 2023 yılında tek bir teröristin dağlarımızda kaldığını nede ailelerimizin evlatlarından ayrıldığını duymuş olmayacağız. Bütün amaç ve gayemiz bu. Bu ailelere bu acıyı yaşatanların ve topluma bu zulmü yaşatanların utançlarıyla birlikte her zaman kahırla anılacaklarını, kan ve göz denildiğinde akla gelecekleri, her zaman bu milletin ve toprakların kaybettiği binlerce şehidin sorumlusu olarak hatırlayacaklar. Bu ailelerimiz teşekkürle yad edecekler, Rabbim İnşallah 2023 yılında evlatlarına kavuşmayı nasip eylesin temennimiz bu yolda” dedi.