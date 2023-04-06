Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Batman Üniversitesi (BÜ) Rektörü Prof. Dr. İdris Demir’i makamında ziyaret etti.

Merkez kampüs rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Demir, BÜ’nün akademik ve fiziki gelişiminin yanı sıra genel durumu, son dönemde hayata geçirilen projeler ve çalışmalar hakkında Bakan Yardımcısı Erdil’e bilgi verdi.

“BÜ bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunacak projeler üretiyor”

Bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması projesi çerçevesinde enerji alanında pilot üniversite seçilen Batman Üniversitesinin enerji konusunda da önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Rektör Demir, enerji alanında ihtisaslaşan Batman Üniversitesinin bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunacak projeler ürettiğini söyledi. Ulusal ajanslar tarafından desteklenen projelerin üniversite adına büyük önem arz ettiğini belirten Rektör Demir, bilimsel çalışmaların yanı sıra sosyal ve kültürel alandaki çalışmalarla da üniversiteni adından sıkça söz ettirdiğini anlattı. Üniversitenin kalite süreçleri, ulusal ve uluslararası projeleri ve öğrenciye yönelik faaliyetleri hakkında da açıklamalarda bulunan Rektör Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil’e teşekkür etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretin ardından şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Erdil, Batman Üniversitesinin çalışmalarını ve projelerini yakından takip ettiklerini, Batman Üniversitesinin kayda değer gelişiminin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Bakan Yardımcısı Erdil, Rektör Demir’e çalışmalarında başarılar diledi.