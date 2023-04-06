İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, beraberinde Vali Vekili Muhammed Sait Baytok ile birlikte Eruh Kaymakamlığı koordinesinde şehit yakınları, gaziler ile yetim aileler için düzenlenen iftar programına katıldı.

Şehit yakınları, öksüz ve yetim aileleri ile bir süre sohbet eden Bakan Yardımcısı Erdil, vatandaşların sorun ve isteklerini dinledi. Vatandaşların ramazanını tebrik eden Bakan Yardımcısı Erdil, "Bugün şanlı bayrağımızın altında millet olarak huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, canını bu vatan uğrunda, milletin bekası uğrunda şehit olan kardeşlerimizin ve bu uğurda çarpışan gazilerimizin sayesindedir. Tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Ruhları şad, makamları cennet olsun" dedi.

İftar programı yapılan dua ile sona erdi.