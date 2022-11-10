İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 12 Kasım’da ülke genelinde yapılacak olan deprem tatbikatıyla ilgili, "Geçmişte Bolu’yla ilgili acı tecrübelerimiz var. Tüm vatandaşlarımızın da buna duyarlı olmasını, katılmasını özellikle istiyoruz" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 12 Kasım’da ülke genelinde yapılacak olan deprem tatbikatıyla ilgili, "Geçmişte Bolu’yla ilgili acı tecrübelerimiz var. Tüm vatandaşlarımızın da buna duyarlı olmasını, katılmasını özellikle istiyoruz" dedi.

Bolu’da İçişleri Bakanlığı’na bağlı kamu kurumları ve kentteki sivil toplum kuruluşları ile değerlendirme toplantısı yapan Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, toplantı öncesinde gazeteciler ile bir araya geldi. Çataklı, 12 Kasım’da ülke genelinde aynı anda yapılacak deprem tatbikatını hayati bir çalışma olarak gördüklerini söyledi.

“Tüm vatandaşların katılmasını istiyoruz”

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bolu’nun da deprem kuşağı içerisinde yer aldığını ifade ederek, “Geçmişte Bolu’yla ilgili acı tecrübelerimiz var. Deprem anlamında kritik bir kuşakta yer alıyor. 12 Kasım’daki tatbikatı Türkiye’de ilk kez yapacağız. Dünyada çok sıklıkla yapılan bir uygulama. Aynı anda ülkenin tamamında çök-kapan-tutun tatbikatı yapacağız. Amacımız farkındalığı geliştirmek, afetlere hazırlığa katkı sunmak. Buradan elde ettiğimiz dinamizmi afetle mücadelede başka alanlarda da katlayarak devam ettireceğiz. O yüzden hayati bir çalışma olarak görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızın da buna duyarlı olmasını, katılmasını özellikle istiyoruz” dedi.