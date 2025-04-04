İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "25 yıldan bu yana biz bu CHP böyledir arkadaşlar dediğimizde, inanmayan arkadaşlarımız son 15 günde bunların gerçek yüzlerini gördüler. Mahalle baskısı ne demekmiş, toplumu ikiye bölmek ne demekmiş, kendi gibi düşünmeyenlere nasıl zulmedilirmiş, kendi gibi paylaşım yapmayanlara nasıl linç yapılırmış, hepsini gösterdiler. Siyasi kavganın bedeli esnafa ödetilmez" dedi.

Çanakkale’de bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel’i ziyaret etti. Turan’a, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Ezine Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Akay ve vatandaşlar eşlik etti. Ziyaret sonrası belediye binası önünde vatandaşlara seslenen Turan, son günlerde gerçekleştirilen boykot eylemlerini eleştirdi. Turan, "Esnafa karşı bir boykot eylemi başladı. Tam da o yüzden buradayız. Siz boykot yapın biz esnafın yanındayız diyoruz. Siz boykot yapın, biz ekmekle, terle uğraşılmaz yanlış yapıyorsunuz demek için buradayız. Neyin boykotunu yapıyorlar, fahiş fiyatı mı protesto ediyorlar? Yabancı mallarını mı, bozuk ürünleri mi, neyi protesto ediyorlar? Yapılan işin ne olduğunu gördünüz. Türk mallarının, Türk üreticilerinin ürünleri boykot ediliyor. Biz yıllarca İsrail mallarına karşı boykot yapalım derken ağzını açmayan insanların, bugün tutup Türk esnafının mallarını boykot yapmasını ibretle izliyoruz" dedi.

"Kendi gibi düşünmeyenlere nasıl linç yapılırmış gösterdiler"

Boykot eylemlerini milletin ciddiye almadığını söyleyen Turan, "25 yıldan bu yana biz bu CHP böyledir arkadaşlar dediğimizde, inanmayan arkadaşlarımız son 15 günde bunların gerçek yüzlerini gördüler. Mahalle baskısı ne demekmiş, toplumu ikiye bölmek ne demekmiş, kendi gibi düşünmeyenlere nasıl zulmedilirmiş, kendi gibi paylaşım yapmayanlara nasıl linç yapılırmış, hepsini gösterdiler. Siyasi kavganın bedeli esnafa ödetilmez. Hakime, savcıya ihbar gelmiş, savcı ona bakmayacak mı? Hakimin önüne iddianame gelmiş, hakim ’sen çok büyük bir belediyenin başkanısın, buna ben bakamam mı’ diyecek. Burada esnafın günahı ne" diye konuştu.

Bülent Turan belediye ziyareti sonrası ilçedeki açılışlara da katıldı.