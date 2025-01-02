2024 yılının son gününde ülke genelinde düzenlenen “KALKAN-37” operasyonlarında; 14’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 380 bin 807 kişiye kimlik kontrolü yapılırken, denetimlerde 764 düzensiz göçmen tespit edildi ve geri gönderme merkezlerine sevk edildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın düzensiz göçmenlere yönelik sürdürdüğü 'Kalkan' operasyonlarında 2024'ün son operasyonu gerçekleştirildi.

81 ilde 270 adet mobil göç noktası aracı hizmet verirken, Mobil Göç Noktası araçlarda hızlı ve kolay bir şekilde kontrol edildi.

Kalkan-37 Operasyonunun ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "umhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 380 bin 807 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını duyurdu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1874680781743763941

Denetimlerde; 26 bin 475 personel, 8 bin 352 ekip ile 5 bin 566 noktada; 4 bin 482 metruk bina, 7 bin 804 umuma açık yer, 539 terminal ve 2 bin 238 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 63 yer kontrol edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerine başlandığını kaydetti.