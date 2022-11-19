ABD’den tatil için Antalya’ya gelen Rus turistin sahilde düşürdüğü ve içerisinde yaklaşık 30 bin TL tutarında döviz olan cüzdanı, Bisiklet ve Dağcılık antrenörleri, antrenman yaptığı sırada buldu. Rus turistin cüzdanındaki havlu kartından konakladığı oteli bulan antrenörler, cüzdanı sahibine teslim etti.

ABD’den tatil için Antalya’ya gelen Rus turistin sahilde düşürdüğü ve içerisinde yaklaşık 30 bin TL tutarında döviz olan cüzdanı, Bisiklet ve Dağcılık antrenörleri, antrenman yaptığı sırada buldu. Rus turistin cüzdanındaki havlu kartından konakladığı oteli bulan antrenörler, cüzdanı sahibine teslim etti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Konyaaltı Sahili’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Türkiye Bisiklet Federasyonu bisiklet Antrenörü ve aynı zamanda Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü sporcusu Nurşen Akyazı, Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Antrenörü İbrahim İncesu ile birlikte sahilde antrenman yaparken yerde bir cüzdan fark etti. Cüzdanı açan Akyazı ve İncesu, içerisinde bin Euro, 500 dolar ve bin TL’nin yanı sıra havlu kartı buldu. Kartın üzerindeki bilgilere göre otele giden ikili, cüzdanı düşüren kişinin ABD’den tatil için Antalya’ya gelen Rus turist Lugarov Valeri Moskov olduğunu öğrendi. Otel görevlilerinin haber vermesiyle lobiye inen Moskov, iki antrenörün cüzdanını getirdiğini görünce büyük mutluluk yaşadı.

Cüzdanını ve parasını teslim alan Moskov, örnek davranış sergileyen Türk antrenörlere teşekkür ederek hem Rusya’ya hem de ABD’ye misafir olmaları için davette bulundu.