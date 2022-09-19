Fırat Neziroğlu’nun “İçimdeki Deniz” adlı kişisel sergisinin en önemli parçası 22 Eylül tarihine kadar Contemporary İstanbul’da sergileniyor.

Fırat Neziroğlu’nun “İçimdeki Deniz” adlı kişisel sergisinin en önemli parçası 22 Eylül tarihine kadar Contemporary İstanbul’da sergileniyor.

Fırat Neziroğlu’nun “İçimdeki Deniz” adlı kişisel sergisinin en önemli parçası 17’nci Contemporary İstanbul’da sergileniyor. Fırat Neziroğlu, Anadolu’nun bilinen en eski sanatlarından olan kilim dokuma tekniğini, sanatın pek çok farklı alanına uyarlayarak geleneksel bir formu kendine özgü bir tekniğe dönüştürdüğü, klasik dokuma tekniğine kattığı özgün yaklaşımını sanatseverlerle buluşturdu. 22 Eylül tarihine kadar Tersane İstanbul’un tarihi atmosferinde Anna Laudel Galeri T8-11 numaralı standında sergilenen eser ile sanatseverlerle bir kez daha buluşan sanatçının, sürdürülebilir bir dünya için farkındalık oluşturduğu dokunuşlar; yeni bir dünya düzeninde, yeni sanatsal yaklaşımların bir parçası.