İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO) işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Uzay Sempozyumu çerçevesinde 18 ülkeden yaklaşık 50 kişilik heyet, Türkiye’nin uzay temalı ilk interaktif eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’ni (GUHEM) ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde hayata geçirilen GUHEM, uluslararası ziyaretçileri ağırlamayı sürdürüyor. Uzay ve havacılık alanında Avrupa’nın önde gelen merkezleri arasında yer alan GUHEM, İslam ülkeleri arasında eğitim, bilim ve kültür alanında işbirliğini düzenleyen ve Türkiye’nin de üyeleri arasında yer aldığı ICESCO heyetini konuk etti. Amerika Uzay Vakfı COO’su Shelli Brunswick, Uluslararası Uzay Çalışmaları Akademisi Savunma Direktörü José Vagner Vital, ABD Milo Uzay Bilimleri Enstitüsü Direktörü David E. Thomas, İTÜ Uzay ve Uçak Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Rüstem Aslan ve ICESCO Bilim ve Teknoloji Danışmanı Dr. Muhammed Sharif gibi önemli bilim insanları ile öğrencilerin yer aldığı heyeti BTSO Genel Sekreteri Ömer Şendoğan ve GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu ağırladı. Merkezdeki sergi ve düzenekleri inceleyen heyet GUHEM’e hayran kaldı.

“Uzman isimleri bir araya getiriyoruz”

GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, GUHEM’de yürütülen proje ve çalışmalar ile merkezin hedeflerini anlattı. Mirahmetoğlu, “Burada uzay havacılık alanında uzman isimleri bir araya getiren programlar planlıyoruz. Uzay farkındalığı oluşturmak için çalışmalar yapıyoruz. İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü heyetini Merkezimizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Kendilerinin koordinasyonuyla üye ülkelerden pek çok kişiyi merkezimizde ağırlamaya devam edeceğiz” dedi.

"GUHEM ile aynı tutkuya sahibiz”

Amerika Uzay Vakfı COO’su Shelli Brunswick, “Bugün ve gelecek için uzay farkındalığı oluşturmak amacına sahibiz. Ekibim ve uluslararası öğrencilerden oluşan bir heyetle GUHEM’e geldik. Vakıf olarak GUHEM ile ortak bir tutku yaşatabiliriz. Uzay alanında farkındalık oluşturmak ve gelecek için bu alanda insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyoruz. GUHEM ile işbirliği yapabileceğimizi düşünüyoruz. Yakın zamandabirlikteakademikeğitimlervekonferanslardüzenlemeyiistiyoruz.” dedi.

“Burada potansiyel bir iş ortaklığı var”

GUHEM’in gençlere çalışma alanı sağlamasını takdir ettiklerini ifade eden ICESCO Bilim ve Teknoloji Danışmanı Dr. Muhammed Sharif ise şunları aktardı: “GUHEM’e minnettarız. Bizleri ve onlarca ülkeden misafirleri ağırlıyor. GUHEM, gerek tasarım gerekse içerik olarak harika bir merkez. Burada öğrenciler ve yetişkinler için eğitim programları sunuluyor. Bu eğitimler, uzay alanındaki çalışmaların öncü adımlarıdır. ICESCO olarak GUHEM ile işbirliği içinde ortak çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Çünkü burada potansiyel bir iş ortaklığı var. Farklı ülkelerden öğrencileri GUHEM’e getirebiliriz. GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok önemli bir tecrübe oldu.”

“GUHEM gibi bilim merkezlerinin görevi çok büyük”

Uluslararası Uzay Çalışmaları Akademisi Savunma Direktörü José Vagner Vital, GUHEM’in çok etkileyici bir yer olduğunun altını çizdi. Vital, “ICESCO ile işbirliği içindeyiz. GUHEM çok etkileyici bir merkez. Özellikle yeni nesiller için uzay farkındalığının oluşturulması noktasında çok iyi bir eğitim merkezi. GUHEM gibi merkezlerin görevi çok büyük. Bu tür merkezlerle işbirliği içinde olmak çok önemli. Kurum olarak biz de GUHEM ile işbirlikleri yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.