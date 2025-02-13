Tokat’ta pikap ile öğretmenleri taşıyan servisin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 08.30 sıralarında Tokat-Çat Beldesi yolunda meydana geldi. İddiaya göre Çimenler Mevkiinde plakası tespit edilemeyen bir pikapla çarpışan Serdar Yılmaz (38) idaresindeki 60 SE 265 plakalı servis, çarpmanın etkisiyle şarampole devrildi. Kazada servis şoförü ile bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kaza yerini terk eden pikabın tespiti için çalışma başlattı.